Tragisches Ende einer Fastnachtsfeier: Ein betrunkener Fußgänger ist auf einer Landstraße bei Weiterstadt vor ein herannahendes Auto gestürzt. Der 48-Jährige wurde im Krankenhaus notoperiert. Er schwebt in Lebensgefahr.

Der Cowboy-Hut lag noch auf der Straße, als das Opfer schon auf dem Weg ins Krankenhaus war: Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) zwischen den beiden Ortsteilen Schneppenhausen und Gräfenhausen erlitt ein 48 Jahre alter Fußgänger am späten Sonntagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag berichtete.

Der betrunkene Mann war offenbar auf dem Rückweg von einer Fastnachtsfeier. Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen zufolge hatte der Schneppenhäuser die Fahrbahn überquert und gab einem herannahenden Auto eine winkende Handbewegung zum Passieren. Dann stolperte er zurück auf die Straße.

Verletzungen an Kopf, Rumpf und Bein

Der 37 Jahre alte Autofahrer aus Egelsbach (Offenbach) leitete ein Brems- und Lenkmanöver ein, konnte dem Mann aber nicht mehr ausweichen. Der Betrunkene wurde von dem Wagen erfasst und zog sich dabei schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf und Bein zu.

Der 48-Jährige per kam Rettungswagen in die Klinik und wurde noch in der Nacht notoperiert. "Es bestand Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen zu hessenschau.de. Einzelheiten zum aktuellen Gesundheitszustand sind nicht bekannt.

Sendung: hr-iNFO, 27.02.2017, 6 Uhr