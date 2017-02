Der Büroleiter des Limburger Bischofs steht im Verdacht, Kinderpornos besessen zu haben. Jetzt prüft das Bistum, welche Kontakte der Mann früher als Laien-Seelsorger zu Minderjährigen hatte.

Noch ist es ein Verdacht, dass der Büroleiter des Limburger Bischofs Georg Bätzing Kinderpornos besaß. Da der Mitarbeiter während seiner früheren Tätigkeit für das Bistum auch Kontakt zu Minderjährigen hatte, gehen die Prüfungen aber noch weiter - auch kirchenintern. Das räumte Bistumssprecher Stephan Schnelle in einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Donnerstag ein.

So sei die zuständige Stelle für Präventionsarbeit im Bistum "aktiv auf der Suche" nach Menschen, die im Kinder- und Jugendalter mit dem Beschuldigten zu tun hatten. Gespräche mit Personen, die "wichtige Bezugspunkte hatten", seien bereits geführt worden. Dahinter steht die Frage, ob es auch zu direktem Missbrauch gekommen sein könnte.

Es gehe dabei nicht um die jüngste Tätigkeit des Mannes, der schon "längere Jahre im Bistum tätig" sei. Das sagte Schnelle auf die Frage, ob der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen in Limburg oder woanders zustande gekommen sei. Das Bistum selbst hat bislang nicht bestätigt, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Büroleiter Bätzings handelt. Dass die Spur der Ermittler auf diese Weise ins Bischofshaus führt, hatte die Frankfurter Neue Presse berichtet - und zwar nach Informationen von hessenschau.de zutreffend. Der Verdächtige ist Diakon und war früher in der Pfarrei-Seelsorge tätig.

Langjährige Mitarbeit im Bistum

Solange die Unschuldsvermutung gelte, würden keine persönlichen Informationen veröffentlicht, sagte Bistumssprecher Schnelle. Das Bistum unterstütze die Staatsanwaltschaft aber gemäß den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für den Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch durch Kirchenangehörige mit vollen Kräften.

Bischof Bätzing fordert schnelle Aufklärung

Wieder im Fokus der Öffentlichkeit: Bistumssprecher Stephan Schnelle stellt sich am Donnerstag den Fragen der Journalisten. Bild © picture-alliance/dpa

Das Bistum hatte den langjährigen Mitarbeiter nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen freigestellt. Der Mann soll sich die kinderpornografischen Inhalte im Internet beschafft haben. Am Mittwoch der vergangenen Woche durchsuchten Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Räume im Bischofshaus, im Priesterseminar und in der Wohnung des Beschuldigten. Sie beschlagnahmten nach Auskunft der Behörde Festplatten und Datenträger, die sie nun auswerten müssten.

Bischof Bätzing wünschte in einer ersten Reaktion eine rasche Untersuchung. "Uns ist daran gelegen, dass das aufgeklärt wird, das ist das Allererste", sagte Bätzing. Ob der Fall neue Unruhe in die seit Jahren krisengeschüttelte Diözese bringe, sei dabei zweitrangig. "Es geht uns nicht ums Bistum und Ruhe oder Unruhe, sondern hier geht es darum, wenn da etwas dran ist, es aufzuklären und dann, wenn es strafbar ist, muss es bestraft werden."