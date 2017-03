Blitzeinbruch bei Juwelier in Frankfurt

Mit Auto ins Schaufenster Blitzeinbruch bei Juwelier in Frankfurt

Zwei Männer haben am frühen Morgen in der Frankfurter Goethestraße einen Juwelier ausgeraubt. Sie fuhren mit einem Auto in das Schaufenster des Ladens. Den Tätern gelang die Flucht.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Polizei sucht im gesamten Rhein-Main-Gebiet nach einem dunklen Pkw, der im Heckbereich stark beschädigt ist. Mit diesem Auto sollen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Juwelier in der Frankfurter Goethestraße ausgeraubt haben. Bei dem Blitzeinbruch seien die Täter gegen 5 Uhr mit dem Auto in die Glasscheibe des Juweliers gefahren.

Nach Polizeiangaben hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, die aus dem Auto ausstiegen. Ob und wie viel Schmuck sie erbeuteten, ist noch unklar. Den Tätern gelang anschließend die Flucht mit demselben Auto.

Sendung: hr1-START, 28.3.2017, 7.00 Uhr