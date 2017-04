In diesem Wrack starb ein 49-Jähriger auf der A5.

In diesem Wrack starb ein 49-Jähriger auf der A5.

Ein Autofahrer ist am Sonntag auf der A5 bei Pfungstadt ums Leben gekommen. Er fuhr auf der rechten Spur, als ein BMW seinen Kleinwagen von hinten mit voller Wucht rammte.

Auf der A5 bei Pfungstadt (Bergstraße) hat sich am frühen Sonntagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Dabei kam ein 49 Jahre alter Autofahrer aus Groß-Umstadt ums Leben. Er war nach Angaben der Polizei mit seinem VW Polo auf der rechten Spur unterwegs gewesen, als von hinten ein 26-Jähriger in einem BMW "mit hoher Geschwindigkeit herangefahren kam" und auffuhr, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen des Unfallverursachers

Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Darmstadt-Eberstadt und Seeheim-Jugenheim. Der 26-Jährige habe das vor ihm fahrende Auto zu spät bemerkt, berichtete die Polizei. Der wuchtige Aufprall schleuderte beide Autos über die Fahrbahn, bevor sie auf der linke Spur der Autobahn stehen blieben.

In seinem Kleinwagen erlitt der 49-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Unfallversucher kam mit einem Schock davon. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.