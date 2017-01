zum Artikel Achter Tag in Folge : Busfahrer-Streik geht in die zweite Woche

Die Zeichen bei den Busfahrern in Hessen stehen weiter auf Streik. Auch am Montag bleiben viele Busse in den Depots. Verdi will seine Aktionen solange fortsetzen, bis ein Angebot auf dem Tisch liegt. [mehr]