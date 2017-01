Für die Entschärfung der Fliegerbombe im Main müssen am Sonntag in Frankfurt das Kunstmuseum Städel, das Interconti-Hotel und mehrere Wohnhäuser evakuiert werden. Etwa 900 Menschen sind betroffen.

Wenn die im Main gefundene Weltkriegsbombe am Sonntag in Frankfurt entschärft wird, müssen mindestens 900 Menschen das Gebiet im Umkreis von 300 Metern um den Fundort des Sprengkörpers verlassen. Das sagte Christoph Süß vom Regierungspräsidium Darmstadt am Donnerstag. Einzelheiten will die Frankfurter Polizei im Laufe des Tages bekannt geben. Außerdem müssen das Kunstmuseum Städel sowie das Interconti-Hotel geräumt werden.

Die Vorbereitungen zur Entschärfung der 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollen voraussichtlich bereits um 10 Uhr beginnen. Die eigentliche Entschärfung sei für die Zeit von 12 bis 15 Uhr vorgesehen. Für die Bergung des Sprengkörpers aus dem Fluss seien allein rund zwei Stunden eingeplant, für die eigentliche Entschärfung etwa eine.

Die Bombe wurde in der Nähe des Holbeinstegs gefunden. Bild © hessenschau.de

Bombenfund bei Tauchübung

Rettungstaucher der Feuerwehr hatten den Blindgänger am Dienstagvormittag bei einer Tauchübung im Main unter Wasser entdeckt. Von der Fliegerbombe gehe nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes derzeit aber keine Gefahr aus. Die Wasserschutzpolizei bewacht den Fundort im Stadtteil Sachsenhausen bis zur Entschärfung rund um die Uhr.