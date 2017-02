In einem Feld bei Kelsterbach ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie wird am späten Abend entschärft. Die Autobahn A3, der Bahnverkehr und Teile des Frankfurter Flughafens werden gesperrt.

Die britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montagmittag in einem Feld an der Mörfelder Straße in Kelsterbach entdeckt worden. Nach Polizeiangaben sollen Experten des Kampfmittelräumdienstes um 23 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Dazu wird im Radius von 700 Metern eine Sicherheitszone eingerichtet. In dieser Zone liegen neben dem Gewerbegebiet "Taubengrund" auch ein Hotel und eine Flüchtlingsunterkunft.

Sperrung von Straßen, Schienen und Teilen des Flughafens

Die Autobahn A3, die Bundesstraße 43 und der Bahnverkehr werden gesperrt, ebenso einige Einrichtungen des Frankfurter Flughafens. Einzelheiten sowie der genaue Beginn der Sperrungen wurden noch nicht genannt. Im Umfeld der Bombenentschärfung ist aber mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Über ihren Twitter-Kanal will die Polizei Südhessen zeitnah über alle Maßnahmen informieren.

In der Region werden immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zuletzt war Anfang Januar in Frankfurt eine 50-Kilo-Bombe aus dem Main geborgen worden. Auch damals waren Sperrzonen in einem Umkreis von mehreren hundert Metern um den Fundort eingerichtet worden. Anfang Dezember wurden in Gießen und Langgöns Fliegerbomben entdeckt und entschärft.