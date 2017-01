Der "Bombenleger von Viernheim" steht erneut vor Gericht: Er soll seine Gefängniszelle in Brand gesetzt und dabei drei JVA-Mitarbeiter verletzt haben.

Der 52-Jährige soll seine Gefängniszelle mit einem Bett verbarrikadiert und die Zelle dann mit Büchern und Papier in Brand gesteckt haben. Im Jahr 2010 war der "Bombenleger von Viernheim" zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, seit Montag muss er sich nun wegen besonders schwerer Brandstiftung und Körperverletzung vor vor dem Landgericht Darmstadt verantworten.

Bei dem Brand der Gefängniszelle im August 2015 erlitten drei Mitarbeiter des Gefängnisses Rauchgasvergiftungen, die gesamte Gefangenenstation musste evakuiert werden.

Staatsanwaltschaft geht von Schuldunfähigkeit aus

Der Beschuldigte wurde bei dem Brand nur leicht verletzt, er hatte sich mit einer Plastiktüte über dem Kopf und mit einem feuchten Tuch vor dem Mund in die Nasszelle gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann an Schizophrenie erkrankt und damit nicht schuldfähig ist. Er würde entsprechend in eine Psychiatrie eingewiesen.

Im August 2009 hatte sich der Waffennarr in seiner mit Waffen, Munition und Sprengstoff vollgestopften Wohnung verschanzt. Zuvor hatte er in Viernheim und in Weinheim Sprengsätze an zwei Häusern angebracht und um sich geschossen. Nach einem fast 28 Stunden langen Nervenkrieg mit Spezialeinsatzkommandos ergab er sich schließlich der Polizei. Im Juni 2010 fiel dann das Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.