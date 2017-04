Dunkle Rauchwolken sind am Karfreitag über dem Salzmann-Areal in Kassel aufgestiegen. In dem leerstehenden Fabrikgebäude brannte es gleich zwei Mal. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Flammen stiegen bereits aus dem Fenster, als die Feuerwehr am Karfreitag gegen 10 Uhr am Salzmann-Gebäude in Kassel eintraf. Der Brand in dem alten Fabrikgebäude war im 5. Obergeschoss ausgebrochen. Es brannte Unrat, wie die Feuerwehr berichtete. Schon von weitem sei eine schwarze Rauchwolke zu erkennen gewesen.

Rund 50.000 Euro Schaden

Weitere Informationen Die Salzmann-Fabrik Die historische Salzmann-Fabrik verfällt immer mehr. Sie ist über 110 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Früher war in dem Gebäude eine Textilfirma. Ende der weiteren Informationen

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitete. Wie ist zu dem Brand kam, ist noch unklar. Rund 30 Feuerwehrleute waren rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. Bereits am frühen Morgen war die Feuerwehr zu der alten Textilfabrik ausgerückt, um einen Brand im 1. Obergeschoss zu löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Verletzt wurde niemand, das Fabrikgebäude steht leer. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro. Die Sandershäuser Straße musste wegen der Löscharbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Sendung: hessenschau, 14. April 2017, 19.30 Uhr