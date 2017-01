Im Industriegebiet Limburg hat es am Samstag gebrannt.

Brand zerstört Geschäft für Autozubehör in Limburg

Ein Haus in einem Limburger Gewerbegebiet wird nach einem Brand abgerissen. In dem als Autoteilehandel und Wohnung genutzten Gebäude explodierten mehrere Behälter mit Chemikalien.

Das Feuer im Limburger Gewerbegebiet im Elbboden wurde am Samstag gegen 14.15 Uhr gemeldet, wie ein Polizeisprecher zu hessenschau.de sagte. Eineinhalb Stunden später stand das Gebäude noch immer voll in Flammen. Gegen 17.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Haus droht einzustürzen und wird laut Polizei abgerissen.

Im Erdgeschoss des Hauses befand sich ein Autoteilehandel, im ersten Stock eine Wohnung. Daran grenzt eine Lagerhalle eines Metallbaubetriebs an, auf die das Feuer nicht übergriff und die stehen bleiben kann. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen. Die Polizei schätzt, dass sie erst in einigen Tagen die genaue Schadenshöhe beziffern kann.

Bewohner retteten sich ins Freie

Die vier Bewohner der Wohnung wurden nach Darstellung der Feuerwehr Limburg durch einen Knall auf den Brand aufmerksam und retteten sich rechtzeitig ins Freie. Sie verloren ihre ganze Habe in dem Feuer.

Explodiert seien vermutlich die in den Räumen des Autoteilehandels gelagerten Behälter mit Chemikalien und Öl, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die verbrennenden Flüssigkeiten führten dazu, dass sich das Gebäude so stark verformte, dass es abgerissen werden muss.

Insgesamt waren mehr als 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Einige von ihnen sollten noch bis in die Nacht mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein. Die ans Gelände der Firma angrenzende Bundesstraße 8 war stundenlang gesperrt.