Dieser Alarm war für den Vorsitzenden der Feuerwehr im mittelhessischen Brechen besonders bitter: Es war sein eigenes Haus, das in Flammen stand.

Der Brand im Brechener Ortsteil Niederbrechen (Limburg-Weilburg) wurde am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr von Zeugen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Offenbar hatten Passanten einen Rauchmelder gehört. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus schon in Flammen.

Menschen hielten zu der Zeit nicht in dem Gebäude auf, verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Haus gehört dem Vorsitzenden der örtlichen Feuerwehr. Er wohnte mit sechs weiteren Familienmitgliedern dort.

Unbewohnbar

Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich offenbar vom Erdgeschoss in alle Räume ausgebreitet hatte. Die Arbeiten dauerten auch am späten Abend noch an. Das Haus ist in Holzständerbauweise errichtet worden und wurde durch das Feuer erheblich beschädigt .

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist das Haus sogar abruchreif. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.