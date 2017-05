Einsatz in der Altenstadt: Das "Plattenstübchen" wurde ein Raub der Flammen.

Einsatz in der Altenstadt: Das "Plattenstübchen" wurde ein Raub der Flammen. Bild © Feuerwehr Rüdesheim

Feuer in Geisenheimer Altstadt

Ein Feuer hat in Geisenheim einen Schallplattenladen und eine Wohnung zerstört. Der Schaden beträgt mehr als eine halbe Million Euro - gut 65.000 Vinylscheiben gingen in Flammen auf.

Um 1.27 Uhr meldeten Anwohner den Brand im "Plattenstübchen" in der Altstadt von Geisenheim (Rheingau-Taunus). In dem denkmalgeschützten Gebäude befindet sich im Erdgeschoss ein Schallplattenladen. In der Wohnung darüber lebt die Tochter des Geschäftsinhabers mit ihrem Mann und zwei Kindern.

Die Familie bemerkte das Feuer und konnte das Haus unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude bereits lichterloh.

Weit sichtbar loderten die Flammen in der Geisenheimer Altstadt. Bild © Feuerwehr Rüdesheim

Nach ersten Ermittlungen ist das Feuer im Technikraum eines Lagers ausgebrochen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 560.000 Euro. Allein der Wert der zerstörten Plattensammlung beläuft sich auf rund 260.000 Euro.

Direkte Anwohner mussten wegen der starken Rauchentwicklung ihre Häuser verlassen und wurden vorübergehend in der Stadthalle untergebracht. Bewohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Die Löscharbeiten waren am frühen Mittwochmorgen noch im Gange.

Sendung: hr-iNFO, 03.05.2017, 6.00 Uhr