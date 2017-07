Erneut hat es in Bad Emstal gebrannt, und wieder im Ortsteil Balhorn, diesmal in einer Kirche. Es ist der sechste Brandfall in den vergangenen Wochen.

Die Brandserie in Bad Emstal (Kassel) geht weiter. Am Sonntagnachmittag brach in einer Kirche im Ortsteil Balhorn ein Feuer aus, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Eine Kirchenbankauflage war aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. "Im Kirchenschiff war eine starke Rauchentwicklung", sagte ein Feuerwehrsprecher zu hessenschau.de.

Mann erleidet Rauchvergiftung

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 60 Einsatzkräften vor Ort und brachte das Feuer unter Kontrolle. Ein 59 Jahre alter Tourist aus Belgien, der den Brand entdeckt hatte, erlitt eine Rauchvergiftung. Er kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. "Das hätte auch schlimmer ausgehen können, etwa wenn der Brand nachts ausgebrochen wäre", sagte der Feuerwehrsprecher. Ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde, war noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Erst vor zwei Wochen hatte es in Bad Emstal gebrannt - zum bereits fünften Mal binnen weniger Tage. In mindestens drei der Fälle gehen Ermittler der Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Den bislang größten Sachschaden von rund 120.000 Euro entstand bei einem Großbrand einer Scheune ebenfalls im Ortsteil Balhorn.