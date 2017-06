Die Polizei fahndet in Nordhessen nach einem Brandstifter, der innerhalb weniger Tage schon vier Mal zugeschlagen hat. Der Sachschaden ist enorm.

Innerhalb einer Woche ist die Feuerwehr in Bad Emstal (Kassel) nun schon zu vier Einsätzen ausgerückt, die nach Ansicht der Ermittler mit ziemlicher Gewissheit gelegt wurden.

Mit dem Großfeuer in einer Scheune am vergangenen Donnerstag fing die Brandserie an. Das Feuer zerstörte die Fachwerkscheune und griff auf ein benachbartes Haus über, in dem jedoch seit einiger Zeit niemand mehr wohnt. Bei dem Brand im Bad Emstaler Ortsteil Balhorn entstand ein Schaden von 120.000 Euro.

Gesamtschaden von bislang 130.000 Euro

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, folgten weitere Brände, bei denen von Brandstiftung ausgegangen werden muss. Zuletzt hatte es am Dienstagabend an einem Scheunenanbau erneut im Ortsteil Balhorn gebrannt. Dabei fingen auch dort gelagerte Reifen sowie Arbeitsgeräte Feuer. Bei diesem Feuer entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Davor war am Sonntagabend im Ortsteil Sand an einem Toilettenhäuschen und einem Discounter gezündelt worden. Verletzt wurde bei den vier Bränden niemand. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um ein und desselben Täter handelt. Von ihm fehlt jede Spur.