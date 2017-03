Brandstiftung am Bordell

Müllsäcke in Bad Hersfeld angezündet

Unbekannte haben Müllsäcke vor ein Bordell in Bad Hersfeld geworfen und angezündet. Die Polizei konnte nach der Brandstiftung Schlimmeres verhindern.

Die Polizei ermittelt nach dem Brand mindestens zweier Gelber Säcke im Eingangsbereich eines Bordells in Bad Hersfeld wegen Brandstiftung. Zeugen hätten dort in der Nacht auf Dienstag zwei verdächtige Männer beobachtet, die einen der brennenden Müllsäcke in den Eingangsbereich des Etablissements geworfen haben sollen.

Die kurz darauf eingetroffenen Beamten löschten das Feuer laut Mitteilung, ehe die Flammen größeren Schaden anrichten konnten. Das Gebäude, in dem sich neben einem Bordell auch ein Swingerclub befindet, wurde wegen der starken Rauchentwicklung geräumt. Darin befanden sich nach Polizeiangaben acht Frauen und vier Männer.

Immer wieder brennen Gelbe Säcke

Die Polizei ging zunächst von zwei Verletzen aus. Schnell habe sich aber herausgestellt, dass für diesen Eindruck "bermäßiger Nikotingenuss" der Bordell-Besucher verantwortlich gewesen sei. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.

Der Vorfall steht womöglich in Verbindung mit ähnlichen Fällen aus dem Bad Hersfelder Stadtgebiet. Dort seien zuletzt immer wieder brennende Gelbe Säcke am Tag der Abholung gefunden worden. Die Beamten hoffen auf Hinweise zur Ergreifung der verdächtigen Männer, die vor dem Bordell in der Erfurter Straße beobachtet wurden.