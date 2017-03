In der Antonius-Gärtnerei in Fulda-West ist am Montagmorgen Feuer ausgebrochen. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Bei der Antonius-Gärtnerei ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Rauchwolke ist enorm. Bild © osthessen-news.de

Der Notruf ging bei der Polizei um kurz nach zehn Uhr am Montagmorgen ein. Nach Angaben eines Polizeisprechers brennt eine Lagerhalle. Alle Personen konnten ersten Erkenntnissen zufolge die Halle rechtzeitig verlassen.

In der Lagerhalle standen unter anderem ein Traktor, ein Schweißgerät und befanden sich außerdem viele Holzspäne. Die Rauchentwicklung ist enorm, die Polizei hat die Anwohner auch per Rundfunk aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Um kurz nach elf Uhr meldete die Feuerwehr, der Brand sei unter Kontrolle. Auch Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) ist nach Angaben der Polizei vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar, zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Zweiter Brand in kurzer Zeit

Die Antonius-Gärtnerei ging aus dem Antoniusheim in Fulda hervor und ist Teil des inklusiven Antonius Netzwerk Mensch, in dem derzeit etwa 300 Menschen leben. Erst im vergangenen November hatte es im Antoniusheim gebrannt. Damals war ein 31 Jahre alter Bewohner gestorben. Die Ursache damals war offenbar eine kaputte Dreifachsteckdose.