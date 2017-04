In Wiesbaden sind am Dienstagmorgen mehrere Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Die entstandene Hitze beschädigte eine angrenzende Wohnung - und sechs geparkte Autos.

Ein Brand von acht Großraummülltonnen in Wiesbaden hat am Dienstagmorgen zu zahlreichen Notrufen besorgter Anwohner geführt. Wie die Wiesbadener Feuerwehr mitteilte, war das Feuer gegen 5 Uhr in einem Holzunterstand in der Borkumer Straße ausgebrochen.

Die dabei entstandene Hitze war so groß, dass an einer angrenzenden Wohnung ein Balkon und die Fassade beschädigt wurden. Außerdem wurden sechs in der Nähe geparkte Autos beschädigt.

Brandursache unklar

"Durch die enorme Hitze sind bei den Autos Kunststoffteile im Front- und Heckbereich geschmolzen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen hessenschau.de. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude verlassen.

Der Sachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar.

