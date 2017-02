Er soll seinen Bruder erstochen und auch seinen pflegebedürftigen Vater getötet haben - indem er das Elternhaus anzündete. Seit Mittwoch steht ein 61-Jähriger deswegen in Gießen vor Gericht.

Mord, Totschlag, schwere Brandstiftung - das wirft die Staatsanwaltschaft Gießen einem 61 Jahre alten Mann aus Bad Vilbel vor. Seit Mittwoch wird dem Mann vor dem Landgericht Gießen der Prozess gemacht.

Im April 2016 soll er in Niddataler Ortsteil Ilbenstadt (Wetterau) zuerst seinem 58 Jahre alten Bruder in den Kopf gestochen und ihn so getötet haben. Die Leiche soll er anschließend im Kofferraum seines Wagens versteckt haben.

Benzin ausgegossen und angezündet

Danach goss der Mann nach Schilderung der Anklage Benzin in dem Haus aus, in dem sein Bruder und sein Vater wohnten, und zündete es an. Für den 89 Jahre alten Vater war das das Todesurteil: Er war bettlägerig. Dem Obduktionsergebnis zufolge starb er an einer Rauchgasvergiftung.

Der Verdächtige war bei der Tat durch eine Verpuffung und eine Explosion selbst schwer verletzt worden. Nachbarn hatten ihn vor dem Haus gefunden. Tagelang lag er auf der Intensivstation und war nicht vernehmungsfähig. Sein Bruder galt zunächst als vermisst. Erst später wurde der Tote im Kofferraum des Autos des Angeklagten gefunden, das in der Nähe des Brandortes stand.

Familienstreit als Motiv

Die Tatmotiv vermutete die Staatsanwaltschaft rasch einen Streit ums Erbe. Der Angeklagte wollte sich zu den Vorwürfen vorerst nicht äußern. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil wird für April erwartet.

Wochen später war in der Brandruine erneut ein Feuer ausgebrochen. Es stand den Ermittlern zufolge aber nicht mit dem ersten Vorfall in Zusammenhang. Vielmehr hatte ein Mann zugegeben, das Haus betrunken betreten und dabei das Feuer verursacht zu haben.