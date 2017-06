Der Angeklagte setzte sein Elternhaus in Niddatal in Brand - dabei starb sein bettlägeriger Vater.

Er tötete seinen Bruder und steckte das Elternhaus in Brand - dabei starb der Vater: Ein 61-Jährigen ist vom Landgericht Gießen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das Landgericht Gießen sprach am Donnerstag einen 61-jährigen Mann des Mordes, Totschlags und der Brandstiftung schuldig. Der Angeklagte hat nach Überzeugung des Gerichts im April 2016 in Niddatal (Wetterau) zunächst seinen 58-jährigen Bruder umgebracht. Um die Spuren der Tat in seinem Elternhaus zu verwischen, zündete er dieses an.



Der 61-Jährige nahm laut der Vorsitzenden Richterin dabei "zumindest billigend in Kauf", dass der bettlägerige 89 Jahre alte Vater bei dem Feuer stirbt. Der 89-Jährige war bettlägerig und starb dem Obduktionsergebnis zufolge an einer Rauchgasvergiftung.

Vater starb im brennenden Haus

Hintergrund der Tat sollen familiäre Streitigkeiten insbesondere mit dem Bruder gewesen sein. "Man kann das hier nicht Schwarz-Weiß sehen", betonte die Vorsitzende. Es sei nicht so gewesen, dass der eine Bruder nur böse und der andere nur gut gewesen sei.

Spuren an der Leiche des Bruders würden sich aber nicht mit den Aussagen des 61-Jährigen decken: Die Verteidigung hatte gestützt auf Angaben des Angeklagten einen anderen Ablauf des Geschehens angenommen. Demnach habe der 61-Jährige aus Notwehr den Bruder getötet.

Dieser habe ihn bei einem Streit massiv angegriffen, so dass der Angeklagte ein Messer gezogen und zugestochen habe. Der getötete Bruder wohnte im Elternhaus. Laut Verteidigung sei der Angeklagte dort gewesen, um sich vom sterbenden Vater zu verabschieden.

Leiche zerteilt, Haus in Brand gesteckt

Das Gericht sah jedoch keine Notwehrsituation und ging von Totschlag aus. Um die Tat zu verdecken, habe der 61-Jährige nicht nur die Leiche zerteilt, sondern auch das Haus in Brand gesteckt. Dass der Angeklagte seinen Vater in dem Moment angeblich bereits für tot hielt, ließen die Richter nicht gelten.

Er habe nicht davon ausgehen dürfen, auch weil er das nicht ausreichend überprüft habe. Daher werteten die Richter dieses Vorgehen als Mord. Mit seinem Urteil schloss sich das Gericht weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Die Verteidigung hatte im Fall des Vaters nur eine fahrlässige Tötung durch den Brand gesehen und eine Bewährungsstrafe gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: hr-iNFO, 29. Juni 2017, 19 Uhr