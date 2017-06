Das Frankfurter Urteil gegen die Rapperin Schwesta Ewa wird vom Bundesgerichtshof überprüft. Die 32-Jährige war zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden.

Sowohl die Sängerin als auch die Staatsanwaltschaft legten gegen die Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft Revision ein, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag. Die 32-Jährige war vergangene Woche unter anderem wegen 35-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger verurteilt worden.

Von den Anklagepunkten der Zuhälterei und des Menschenhandels wurde Schwesta Ewa freigesprochen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Revision berichtet.

Während die Staatsanwaltschaft auch im Plädoyer auf diesen beiden Vorwürfen beharrte und eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten forderte, wollte die Verteidigung auf eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren hinaus.

Schwesta Ewa hatte die Steuerhinterziehung im Umfang von rund 60.000 Euro sowie zahlreiche Schläge gegen vier Prostituierte eingeräumt, die Rotlicht-Vorwürfe jedoch energisch bestritten. Das Gericht setzte den Haftbefehl gegen Schwesta Ewa aus, sie kam damit nach knapp acht Monaten Untersuchungshaft auf freien Fuß.

Die 32 Jahre alte Rapperin, die mit eigentlichem Namen Ewa Malanda heißt, hat früher selbst als Prostituierte gearbeitet, wie sie in Interviews berichtete. Sie wurde 1984 in Polen geboren, wuchs in Kiel auf und zog 2004 nach Frankfurt. Dort hatte sie im Allerheiligenviertel die "Stoltze Bar“ geführt. Ihr erstes Musikvideo "Schwätza" kam 2011 auf den Markt. Anfang 2015 erschien ihr Album "Kurwa", das in den deutschen Charts auf Rang 11 einstieg. Schwesta Ewa ist eine der wenigen Frauen in der von Männern dominierten Rap-Szene.

