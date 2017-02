Der erste Bus fällt aus, der zweite auch, der dritte ist überfüllt... Probleme, die im Norden Frankfurts seit Jahren bestehen. Zuletzt wurde es immer schlimmer. Die Harheimer sind genervt - doch es gibt Grund zur Hoffnung.

Mittlerweile beschweren sich die Bürger fast täglich, berichtet Harheims Ortsvorsteher Frank Immel (CDU). "Es gab schon immer Klagen, aber in den letzten Wochen hat sich das deutlich gesteigert." Viele Harheimer kommen dann nicht zur Arbeit, die Kinder nicht zur Schule.

Betroffen ist zum Beispiel Melanie Kleinschmidt. Sie besucht die Ernst-Reuter-Schule in Niederursel und erzählt ein typisches Erlebnis: "Der erste Bus kam nicht, der zweite auch nicht, der dritte war dann natürlich völlig überfüllt und kam zu spät zur Bahn, die dann schon weg war, und dadurch kam ich zu spät zur Schule. Die Lehrerin war natürlich nicht begeistert, obwohl ich nichts dafür kann."

Auf der Website der Interessengemeinschaft Harheim schildern die Bewohner ihre Erlebnisse - etwa, dass die vordere Fahrertür nur mit einem Spanngurt gesichert wird, oder, dass sich die Türen erst nicht öffnen und dann nicht mehr schließen lassen. Oder, dass der Bus ausfällt und die Wartenden eben zur S-Bahn laufen, denn "erfahrungsgemäß fällt der nächste Bus auch aus".

Das Problem ist die Technik

Die Busse der Linie 25 sind kleiner als andere - und anfälliger für Fehler. Bild © hr

Zwei Buslinien bedienen Harheim: Die 25 und die 28, und beide sind nach Angaben der Fahrgäste unzuverlässig. Zuerst hatte die FNP darüber berichtet. Der Ärger bestehe seit numehr zehn Jahren. Grund sei der technische Zustand der Busse, vor allem bei der Linie 25. Das Problem: Auf dieser Linie von Nieder-Erlenbach über Harheim nach Berkersheim können nur Kleinbusse eingesetzt werden, um über die enge Niddabrücke in Harheim zu kommen. Diese Busse sind offenbar anfälliger für Defekte.

Und in den vergangenen Wochen ist es nochmal deutlich schlimmer geworden, bestätigt auch Klaus Linek, Pressesprecher des Frankfurter Verkehrsdienstleisters Traffiq - nicht nur in Harheim, sondern im gesamten Frankfurter Norden. "Das ist eine Leistungsqualität, die wir so nicht tolerieren können", sagt er. Nun habe Traffiq dem Busunternehmen Transdev Rhein-Main gegenüber "alle Register gezogen, das kostet das Unternehmen richtig viel Geld". Der Betreiber habe zugesichert, "intensiv in die Fahrzeuge zu investieren". In vier bis sechs Wochen, hofft Linek, sei das Problem möglicherweise wieder behoben.

Ein Unternehmen des Transdev-Konzerns betreibt auch die Strecke zwischen Untertaunus und Wiesbaden, mit der es Anfang des Jahres große Probleme gab, und hatte im Dezember auch im Main-Taunus-Kreis erhebliche Schwierigkeiten. Unzuverlässigkeiten waren in beiden Fällen die Folge. Im vergangenen Sommer hatte die Firma in Bad Homburg für Schlagzeilen gesorgt, als sich Kunden über defekte Klimaanlagen beschwerten.

So lange bleibt den Bürgern wohl nur, was sie schon seit Jahren machen: Warten, zu Fuß gehen - und sich beim Ortsvorsteher beschweren.