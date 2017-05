Ein Mann hat in Wiesbaden einen Bus gestohlen und auf seiner Flucht einen Ampelmast umgefahren. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Dieb.

Eigentlich wollte eine Passantin nur einen Fall von Verkehrsunfallflucht melden. Sie hatte am Donnerstagvormittag in Wiesbaden-Nordenstadt beobachtet, wie ein Mann mit einem alten Linienbus in eine Fußgängerampel krachte, die mitsamt Mast umgedrückt wurde. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall in Richtung Autobahn davon.

Schnell wurde klar, weshalb es der Fahrer so eilig hatte: Die Polizei stellte fest, dass der Bus unmittelbar zuvor in Nordenstadt gestohlen worden war. Eine eingeleitete Fahndung blieb bis zum Abend erfolglos. Dabei kam neben Polizeiwagen auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Laut Mitteilung handelt es sich um einen älteren Linienbus mit weißer Grundfarbe und blauen sowie orangefarbenen Längsstreifen. Das Fahrzeug sei durch den Unfall auf der rechten Seite beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten in Wiesbaden zu melden.