Die osthessische Polizei hat einen mutmaßlichen Heckenschützen gefasst. Der 19-Jährige soll mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Busse, beschossen haben. Nur duch Zufall wurde niemand verletzt.

Der Mann soll im Februar dieses Jahres in Nüsttal und Hilders (beide Fulda) auf zwei Busse geschossen haben, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei zerbarsten nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei einem der Busse die Scheiben. Am selben Tag soll er außerdem auf der B458 auf einen Lkw sowie in Fulda-Dietershan auf einen Pkw geschossen haben.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Dass keine Personen verletzt wurden, sei allein dem Zufall zu verdanken, teilte die Polizei mit. Ermittelt wurde deswegen zunächst auch wegen versuchten Mordes, außerdem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Die Ermittlungen hätten schließlich zu dem Verdächtigen geführt. Dessen Wohnung und sein Arbeitsplatz wurden am Mittwoch durchsucht. Dabei fanden die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Luftdruckpistole, für die der 19-Jährige keinen erforderlichen Berechtigungsschein hatte.

Verdächtiger räumt Schüsse ein

Bei seiner Vernehmung räumte der Mann die Taten ein. Ein Haftantrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde vom Haftrichter des Amtsgerichts wegen fehlender Haftgründe abgelehnt. Der Beschuldigte wurde deshalb wieder auf freien Fuß gesetzt. Was ihn zu seinen Taten verleitet hat, ist nicht bekannt.