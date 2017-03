Als eine Autofahrerin den Bahnhof von Butzbach ansteuern wollte, liefen ihr Katzen vors Auto. Doch statt zu bremsen drückte sie versehentlich aufs Gas. Die Fahrt endete im Gleisbett.

Die 54 Jahre alte Autofahrerin aus Langen (Offenbach) war am Donnerstagabend in Butzbach (Wetterau) auf dem Weg zum Bahnhof, als das Missgeschick passierte: Im Einmündungsbereich der Straße in unmittelbarer Bahnhofsnähe liefen Katzen auf die Fahrbahn. Die 54-Jährige wollte bremsen. Doch sie habe Bremse und Gaspedal verwechselt, berichtete die Polizei am Freitag.

Mindestens 55.000 Euro Schaden

Mit ordentlichem Tempo fuhr der Wagen über die Straße hinaus, durchbrach einen Bauzaun, überfuhr einen Schaltkasten und kam erst auf den Gleisen der Bahnstrecke Gießen-Frankfurt zum Stehen. Der Fahrerin passierte nichts - und auch die Katzen blieben unversehrt.

Der Sachschaden ist allerdings erheblich: Mit geschätzten 45.000 Euro entstand am Pkw der Frau Totalschaden. Die übrigen Beschädigungen schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste der Bahnverkehr vorübergehend unterbrochen werden.