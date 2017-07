Cessna stürzt nahe der A5 in Waldstück

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges nahe der A5 im südhessischen Erzhausen ist die Pilotin schwer verletzt worden. Die Cessna hatte sich in der Luft gedreht und war kopfüber auf die Erde geprallt.

Die Maschine vom Typ Cessna 105 war nach Mitteilung der Polizei am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr kurz nach dem Start in Egelsbach (Offenbach) nahe der A5 bei Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) in ein Waldstück gestürzt. Das Kleinflugzeug hatte sich gedreht und war mit der Oberseite auf die Erde geprallt.

Die 59-jährige Pilotin, die allein an Bord war, wurde zunächst an der Unfallstelle von einem Arzt versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Auch Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber untersuchte die Absturzstelle aus der Luft. Zur Klärung der Absturzursache ist ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen auf dem Weg zu der Absturzstelle. Die Cessna 105 dürfte durch den Absturz einen Totalschaden erlitten haben.

Sendung: hr-iNFO, 9. Juli 2017, 12.00 Uhr