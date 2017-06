Stau auf der A5: Nachdem ein Sattelzug nahe der Rastanlage Rimberg in Osthessen umgekippt ist, fließt der Verkehr dort seit Donnerstagmorgen nur einspurig. Und das noch mindestens bis zum Feierabend.

Ein Sattelzug mit Tankauflieger stürzte am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der A5 zwischen Alsfeld und Kirchheim um. Auf Höhe der Rastanlage Rimberg bei Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) hatte der Fahrer nach Auskunft der Polizei übersehen, dass die Fahrbahn in der Baustelle dort durch eine niedrige Betonwand geteilt wird. Der 58-Jährige fuhr rechts und wollte im letzten Moment auf die linke Spur wechseln - letztlich zu spät.

Bis zu 50 Minuten Verzögerung auf der A5

Durch den Fahrbahnteiler wurde der Sattelzug angehoben und kippte auf die Fahrerseite um. Der 58-Jährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

Geladen hatte der Lastwagen 24 Tonnen eines chemischen Mittels, das nach Auskunft der Polizei nicht als Gefahrgut gilt. Das Bergen des umgestürzten Fahrzeugs und das Umfüllen der Ladung dauern nach Einschätzung der Einsatzkräfte mehrere Stunden. Bei reibungslosem Verlauf sollte der Verkehr an der Unfallstelle zum Feierabend wieder zweispurig fließen.

Der Verkehr wird an der Unfallstelle einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Das führte bis 10.30 Uhr zu etwa sechs Kilometern Stau und einer Verzögerung von bis zu 50 Minuten. Die Polizei empfiehlt, statt der A5 die Umleitung ab Alsfeld-Ost über die B62 zur A7 zu nehmen.