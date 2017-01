In einem Hallenbad im mittelhessischen Lollar ist am Morgen während des Schwimmunterrichts Chlorgas ausgetreten. 16 Schüler kamen ins Krankenhaus.

Das Hallenbad in Lollar (Gießen) ist am Montagmorgen geräumt worden, weil während des Schwimmunterrichts zweier Schulklassen Chlorgas ausgetreten war. An die 30 Schüler waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelhessen betroffen.

16 Schüler seien wegen Atemwegsreizungen vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Angaben über die genaue Ursache des Vorfalls lagen zunächst nicht vor. Aus der Schulleitung hieß es, möglicherweise seien Probleme mit der Lüftung schuld gewesen.

Polizei Mittelhessen @Polizei_MH Hallenbad #Lollar : 16 Schüler werden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ursache Gasaustritt noch unklar

Das Hallenbad an der Clemens-Brentano-Schule ist eine kommunale Einrichtung. Es gehört dem gemeinsamen Zweckverband der benachbarten Städte Lollar und Staufenberg.