Der Storch galt in Hessen viele Jahre als ausgestorben. Mittlerweile lassen sich hier immer mehr Tiere nieder. Doch sie haben auch mit Vorurteilen zu kämpfen.

Hoch oben im Storchennest steht der Brutbeginn kurz bevor. Wenn alles gut geht, werden dort bald Storchenbabys schlüpfen - wie schon in den vier Jahren zuvor im Frühling. 2013 errichteten Naturschützer in Fronhausen (Marburg-Biedenkopf) die künstliche Nisthilfe, auf die die Weißstörche der Gegend sofort flogen.

"Das Nest ist gleich im ersten Jahr von einem Paar besetzt worden", erzählt Stefan Wagner, der Vorsitzende der Nabu-Gruppe Fronhausen. Keine Saison war seitdem das Nest verwaist.

Andernorts können Naturschützer von ähnlichen Erfolgsgeschichten berichten, denn der Storch feiert landesweit sein Comeback. "Kaum jemand hätte noch Ende des vergangenen Jahrhunderts daran geglaubt, dass Hessen wieder zum Storchenland wird", erläutert der hessische Naturschutzbund (Nabu).

Landwirtschaft und Bauprojekte vertrieben Störche

Seit Mitte der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre galten die großen Zugvögel hier quasi als ausgestorben. Die Gründe waren vielfältig, die Landwirtschaft weitete sich aus, Bauprojekte forderten Flächen der Natur, Entwässerungs-Maßnahmen griffen in die Lebensräume der Störche ein.

Weitere Informationen Tagung will über Störche aufklären Die erfolgreiche Rückkehr der Tiere und deren weiterhin notwendiger Schutz ist auch Thema einer Tagung im südhessischen Stockstadt (Groß-Gerau), die am Sonntag stattfindet. Ende der weiteren Informationen

Dank einer wachsenden Storchen-Population in Spanien und Naturschutzprojekten hierzulande habe sich der Bestand erholen können, sagt Bernd Petri vom Nabu Hessen. Im vergangenen Jahr dann wurde eine Rekordzahl von rund 500 Brutpaaren in Hessen gezählt. Sie lassen sich besondere in Südhessen nieder, in der Wetterau und in der Kinzigaue, berichtet Ornithologe Petri. Die Tiere klappern aber auch weiter nördlich, wie eben in der Marburger Region.

Anwohner ärgern sich über Kot von Störchen

Allerdings brauchen die Vögel weiterhin Unterstützung: geschützte Feuchtwiesen etwa oder Nisthilfen. "Ohne unsere Nisthilfe wären die Störche nicht hier", sagt Stefan Wagner von der Nabu-Gruppe Fronhausen. "Es gibt sonst eigentlich keine Möglichkeit zum Brüten hier."

Wahllos Nisthilfen aufstellen darf man aber nicht, wissen die Naturschützer. "Zu viele dürfen es nicht sein, weil das für Konkurrenz sorgt", sagt Dagmar Stiefel von der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die Vögel ziehen nach ihren Worten mittlerweile auch den Unmut mancher Anwohner auf sich. Diese ärgern sich über den Kot der Tiere oder fürchten, dass sie zu viele Insekten wegfressen, wie Stiefel berichtet.

Nabu: Störche keine Bedrohung für Hasen

Für die Naturschützer ist das unverständlich: "Wir sagen: Der Weißstorch war nahezu ausgestorben, und wir freuen uns, dass er wieder zurück ist und sein Bestand sich so gut stabilisiert." Es gebe auch Vorurteile gegen die Vögel, sagt Bernd Petri. Etwa, dass Störche den Bestand anderer Tierarten wie Hasen dezimieren. "Das stimmt aber nicht." Hauptnahrung der Tiere seien Regenwürmer, außerdem Insekten aller Art oder Mäuse.

Trotz aller Erfolge: "Der Storch ist längst noch nicht überall in Hessen angekommen", sagt Petri. Zur Stärkung der Population sei es wichtig, dass er sich überall dort im Land, wo er eine Lebensgrundlage findet, auch niederlassen und brüten kann. "Dann ist der Storch für die Zukunft gerüstet, auch wenn mal ein Gebiet für ihn wegfällt."