Bei der German Comic Con in Frankfurt können Fans ihren Serienstars ganz nah sein - oder sich selbst einfach als solche verkleiden, inklusive Blitzlichtgewitter. "Dann fühlt man sich schon ein bisschen wie ein Z-Promi", sagt ein Teilnehmer.

Spiderman macht mal eine Pause, pult an seiner Maske herum, um was trinken zu können, neben ihm steht Deadpool und testet ein neues Samurai-Schwert. Da haben Vater und Sohn Ghostbuster jetzt für ein paar Augenblicke die ganze Aufmerksamkeit der Besucher. Fotos und Smartphones werden gezückt. Lachen, Rufen, Blitzlichtgewitter.

Vater und Sohn Ghostbuster in Aktion Bild © hessenschau.de/ake

Die Halle 3 der Messe Frankfurt gleicht an diesem Wochenende einem ziemlich verrückten Film-Set. Geladen hat die "German Comic Con", ein Treffen für Serien- und Comic-Fans.

Lollipop holt die Säge raus

"Man fühlt sich schon ein bisschen wie ein Z-Promi, das ist schon ein ganz geiles Gefühl, wenn alle Fotos von dir machen wollen mit deinem Kostüm", sagt Daniel Krause. Gemeinsam mit einen Freund haben die beiden sich als Marty McFly und Dr. Brown aus dem 80er-Kultfilm "Zurück in die Zukunft" verkleidet. Eigentlich sei das nur ihr Faschingskostüm gewesen, sagt er. Aber niemand hätte damit was anfangen können. Hier in Halle 3 ist das anders. Die verkleideten Besucher erkennen einander, loben sich für die auffälligsten Kostüme und posieren füreinander.

Gelandet in Frankfurt: Klonkrieger in der Messehalle 3 Bild © hessenschau.de/ake

Auch Cassandra Schlegel genießt es, fotografiert zu werden. Die 15 Jahre alte Schülerin aus Bad Vilbel hat sich vor anderthalb Jahren auf der Frankfurter Buchmesse vom Cosplay inspirieren lassen. Cosplayer verkleiden sich als ihre Lieblingsfiguren aus Comics und Filmen. Cassandra ist heute "Lollipop Chainsaw", eine Zombiejägerin aus einem japanischen Videospiel. Viel Kleidung braucht man dafür offensichtlich nicht. Aber Mama habe es erlaubt, versichert Cassandra.

Wenn Cassandra keine Zombies jagt, führt sie ein ganz normales Leben, geht in ihrer Freizeit Tanzen und spielt Tennis. Doch Cosplay bietet mehr. "Es erlaubt mir, in einen ganz anderen Charakter zu schlüpfen und die eigene Welt mal kurz zu vergessen - das ist schon was Besonderes", sagt sie. Von dieser ersten Comic Con in Frankfurt ist sie begeistert - vor allem von all den tollen Kostümen, die man hier kaufen kann.

Die ganz großen Stars fehlen

Fans vor der Bühne auf der "German Comic Con" Frankfurt Bild © hessenschau.de/ake

Und tatsächlich gibt es hier in der Messehalle überall Stände mit Fan-Artikeln und Computerspielen. Ein Plastik-Schwert aus der erfolgreichen TV-Serie "Game of Thrones"? Mit 110 Euro ist man dabei. Einem "Game of Thrones"-Star für einen Fotomoment ganz nah sein? Kostet 30 Euro. Allerdings: Gekommen sind nicht die ganz großen Hollywood-Stars, eher die Nebenschauspieler.



Den Besuchern scheint es egal zu sein. Wenn Schauspieler der Serie "Gotham" auf der Hauptbühne ein paar Fragen beantworten, dann ist das Gedränge groß.

Comic-Zeichner Joscha Sauer Bild © hessenschau.de/ake

Ach ja, um Comic geht es auch noch. Doch da geht es ruhiger zu. Nur wenn der Frankfurter Comic-Zeichner Joscha Sauer ein paar Autogramme gibt, bildet sich vor dem Stand eine kleine Schlange.

Seine "NICHLUSTIG"-Cartoons sind ein Renner in der Szene. Mit der Popularität von Cosplay und Co kann er aber nicht mithalten. Das findet er aber gar nicht so schlimm. "Durch Messen wie die Comic Con kann die Comic-Szene nur profitieren", sagt er.

