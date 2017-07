Mit rund 44 Stunden Verspätung ist am Morgen ein Condor-Flieger von Frankfurt nach Teneriffa abgehoben. Damit endete für mehrere hundert Menschen das Warten auf Ferienbeginn oder Heimreise.

Das Flugzeug der Airline Condor hob am Dienstagmorgen vom Flughafen Frankfurt ab und nahm Kurs auf Teneriffa, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagte. Der Flughafen gab die Startzeit mit 8.09 Uhr an. Das war etwas später als geplant - was aber angesichts der rund 44-stündigen Verspätung aber wohl kaum weiter ins Gewicht fiel.

Denn ursprünglich hatte der Start des Flugs DE1478 bereits am Sonntag um 11.50 Uhr erfolgen sollen. Rund 170 Touristen hatten sich gefreut, knapp fünf Stunden später auf der Kanareninsel zu landen und abends schon mal Strand und Meeresluft zu genießen.

Betroffen sind auch die Rückreisenden nach Frankfurt

Ein Vogelschlag im bulgarischen Burgas machte diese Pläne jedoch vorerst zunichte, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Kurz nach dem Abheben eines Airbus' am Freitag sei dadurch ein Triebwerk zerstört worden. Die Maschine musste am Ausgangsort landen und von eigens aus Deutschland eingeflogenen Technikern repariert werden. Just dieser Flieger war aber für den Flug von Frankfurt nach Teneriffa vorgesehen. Für den Start am Dienstagmorgen wurde eine andere Maschine eingesetzt.

Betroffen von dem Flugausfall waren auch Reisende, die ihren Urlaub schon hinter sich glaubten. Rund 175 Condor-Kunden sitzen seit Sonntag auf Teneriffa fest. Sie sollen mit der Maschine zurückfliegen, die am Dienstagmittag die Sonnenhungrigen aus Frankfurt mit rund 44-stündiger Verspätung an ihr Urlaubsziel bringt.

Ärger über Nicht-Information von Condor

Neben Enttäuschung über die verzögerte Abreise und den verkürzten Urlaub gab es Kritik an Condor. Eine junge Frau, die wie die übrigen Touristen die ersten beiden Tage ihrer Reise in einem Airport-Hotel am Frankfurter Flughafen statt auf Teneriffa verbringen musste, berichtete hessenschau.de, die Passagiere seien über Stunden hinweg nicht informiert worden: "Wir saßen zwei bis drei Stunden ohne eine einzige Durchsage in der Abfertigungshalle."

Weitere Informationen Passagier-Rechte bei Flugverspätungen Ab zwei Stunden Verspätung muss die Airline für Verpflegung sorgen

Ab drei Stunden Verspätung stehen Fluggästen je nach Länge der Reise 250 bis 600 Euro Entschädigung zu

Bei einem Abflug am nächsten Tag muss die Fluggesellschaft für Unterkunft und Transfer sorgen

Bei außergewöhnlichen Umständen gelten diese Regeln nicht Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 04.07.2017, 8:45 Uhr