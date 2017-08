Rund 260 Passagiere eines Condor-Flugs nach Kuba harren seit Samstagvormittag am Frankfurter Flughafen aus. Ihr Flieger soll schließlich am Sonntagabend starten - mit 34 Stunden Verspätung.

Etwas verzweifelt wandte sich eine Nutzerin am Sonntag an hessenschau.de. Seit anderthalb Tagen säßen sie und andere Passagiere des Condor-Flugs DE 2198 von Frankfurt nach Varadero in Kuba am Frankfurter Flughafen fest. Ohne ihr Gepäck warte sie in einem Hotel am Flughafen, dass es endlich losgehe.

Die Boeing 767-330 hätte eigentlich am Samstag um 11.50 Uhr in Richtung Varadero abheben sollen. Stattdessen sei der Flug zunächst auf 22 Uhr verschoben, dann aber abgesagt worden. Schließlich habe die Airline die Urlauber auf 18 Uhr am Sonntagabend vertröstet, so die Passagierin.

Verzögerung bei der Wartung

Ein Condor-Sprecher bestätigte am Nachmittag auf hessenschau.de-Anfrage den Flugausfall. Die routinemäßige Wartung einer Maschine habe sich wegen Problemen mit der Dokumentation lange hinausgezogen. Ein Ersatzflugzeug habe nicht zur Verfügung gestanden. Betroffen seien 257 Passagiere. Diese seien verpflegt und, soweit nötig, in Hotels untergebracht worden.

Als neuen Abflugtermin nannte der Sprecher Sonntagabend, 21 Uhr. Zudem räumte er ein, dass wegen der ausgefallenen Maschine 248 Urlauber in Varadero ihren Rückflug nicht antreten konnten. Sie seien in All-inclusive-Hotels untergebracht worden. Alternativ habe man ihnen angeboten, Flüge anderer Gesellschaften bei gleichzeitiger Erstattung des Condor-Tickets zu buchen.

"Disposition am Maximum"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Condor-Passagiere in der letzten Zeit in Geduld üben mussten. Anfang Juli hob ein Ferienflieger nach Teneriffa mit 170 Passagieren erst mit 44 Stunden Verspätung ab, nachdem zwei Tage zuvor ein Vogelschlag in Bulgarien das Triebwerk eines Condor-Jets zerstört hatte. Auf der Kanareninsel warteten derweil Urlauber auf ihren Heimflug.

Gerät die Airline ins Schleudern, sobald eine ihrer Maschinen ausfällt? "Wir haben jetzt Sommer, die absolute Hochphase", begründete der Sprecher den Engpass. "Da ist die Disposition am Maximum." Mehr Reserven gebe es im November oder Dezember. Ein grundsätzliches Problem sehe er nicht.

Experte: Condor nicht schlechter als andere Airlines

Nach dem Teneriffa-Vorfall hatten allerdings mehrere Nutzer auf der Facebook-Seite von hessenschau.de ebenfalls von langen Verspätungen bei Condor-Flügen berichtet. Dass die Airline diesbezüglich besonders negativ auffalle, wies ein Experte für Fluggast-Recht jedoch zurück. Mehr Beschwerden als über Condor erhalte man über Lufthansa und Air Berlin, sagte Alexander Skribe, Anwalt beim Portal fairplane.de.

Auch Condor sieht sich bei Verspätungen nicht schlechter aufgestellt als andere Airlines. Weniger als ein Prozent der Condor-Flüge hätten Verspätungen von mehr als drei Stunden, ließ die Fluggesellschaft wissen.