Für 170 Passagiere beginnen die Sommerferien mit zwei unfreiwilligen Übernachtungen am Frankfurter Flughafen. Schuld an der Misere war wohl ein Vogel.

Den Sonntagabend wollten die Teneriffa-Urlauber eigentlich schon mit Wein und Meeresfrüchten am Strand verbringen. Um 11.50 Uhr sollte der Condor-Flieger in Frankfurt abheben und knapp fünf Stunden später auf der größten Kanarischen Insel landen. Dann schnell das Gepäck holen, einchecken und entspannt in die freien Tage starten. Doch daraus wurde nichts.

Denn der Flug DE1478 wird mit mehr als 44 Stunden Verspätung hessischen Boden verlassen, rund 170 Touristen hängen noch bis Dienstagmorgen fest.

Flugzeug kollidiert mit Vogel

"Ich habe mich seit Januar auf diesen Urlaub gefreut, jetzt sitze ich im Hotel in Frankfurt und ärgere mich", berichtete Sophie Hey gegenüber hessenschau.de. Die frischgebackene Abiturientin aus Viernheim (Bergstraße) wollte sich für ihren Schulabschluss selbst mit einem dreiwöchigen Sprachkurs belohnen. Statt Spanisch pauken unter der Sonne heißt es nun aber erst einmal: Zeit totschlagen im Airport-Hotel. Wie konnte es dazu kommen?

Weitere Informationen Passagier-Rechte bei Flugverspätungen Ab zwei Stunden Verspätung muss die Airline für Verpflegung sorgen

Ab drei Stunden Verspätung stehen Fluggästen je nach Länge der Reise 250 bis 600 Euro Entschädigung zu

Bei einem Abflug am nächsten Tag muss die Fluggesellschaft für Unterkunft und Transfer sorgen

Bei außergewöhnlichen Umständen gelten diese Regeln nicht Ende der weiteren Informationen

"Es tut uns leid, dass die Passagiere nicht pünktlich in den Urlaub konnten", sagte Condor-Sprecherin Susanne Rihm auf Nachfrage. Aufgrund eines heftigen Vogelschlags sei ein Start der Maschine jedoch unter keinen Umständen möglich gewesen. Die Reparaturarbeiten am Triebwerk dauern noch immer an, eine Ersatzmaschine konnte auf die Schnelle nicht aufgetrieben werden. "Da das Flugzeug so stark beschädigt war, haben wir alle Betroffenen so schnell es ging ins Hotel gebracht." Sicherheit geht vor.

Es gibt Geld zurück

Was für die Fluggesellschaft wohl unumgänglich war, ist für die Passagiere ein großes Ärgernis. Viele fühlten sich im Stich gelassen und unzureichend informiert, einige warteten nach eigenen Angaben Stunden auf eine konkrete Ansage. "Wir saßen zwei bis drei Stunden ohne eine einzige Durchsage in der Abfertigungshalle", so die 18 Jahre alte Hey, die sich mit anderen Reisenden zusammentat und immer wieder bei den Flughafen-Angestellten nachhakte. "Wir wurden die ganze Zeit vertröstet."

Rund eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Start seien die Wartenden dann ins Hotel gebracht worden. Dort folgte gegen 17 Uhr die Information, dass der Flug gestrichen sei, wenig später wurde ein Start für Montag in Aussicht gestellt. Nun soll es auf jeden Fall am Dienstagmorgen so weit sein. "Um 7.30 Uhr geht es definitiv los", versprach Rihm und kündigte zudem Ausgleichszahlungen an. "Es wird gemäß der europäischen Richtlinien natürlich auch Geld zurück geben."

Die Urlauber sind urlaubsreif

Für die Urlauber, die teilweise nur eine Woche auf der Vulkaninsel im Atlantik verbringen wollten, ist das allerdings erst einmal nur ein schwacher Trost. Zwei volle Tage in Autobahn- statt Strandnähe werden bei allen Beteiligten wohl eher nicht zur Erholung beitragen, die Nerven sind nach dem Flug-Hickhack angespannt.

Die gestrandeten Touristen sind urlaubsreifer denn je: "Wir würden uns einfach freuen, wenn es endlich losgeht", so Hey. Am Dienstagmorgen, und damit 44 Stunden und 20 Minuten später als geplant, sollen die Anschnallzeichen endlich angehen.