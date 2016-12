Rauchwolke über dem Condor-Gebäude am Flughafen

Rauchwolke über dem Condor-Gebäude am Flughafen Bild © hessenschau.de

Rauchwolke am Flughafen - Condor-Flugsimulator in Brand

Im Condor-Firmengebäude am Frankfurter Flughafen ist am Donnerstag ein Flugsimulator in Brand geraten. Die Rauchwolke war weithin sichtbar.

Der Condor-Firmensitz in der De-Saint-Exupéry-Straße am Flughafen sei geräumt worden, rund 200 Menschen hätten das Gebäude verlassen, sagte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. Ein Mensch sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden.

Im Condor-Gebäude war ein Flugsimulator in Brand geraten. Bild © Michael Seeboth (hr)

Grund für die weithin sichtbare Rauchwolke am Flughafen sei der Brand eines Flugsimulators, sagte der Sprecher. Rund 30 Feuerwehrleute seien im Einsatz, zur Ursache für den Brand lagen keine Erkenntnisse vor.

Der Condor-Sitz befindet sich auf dem Gelände Gateway Gardens und ist vom Flughafen durch die A3 getrennt. In dem von Condor 2012 bezogenen Neubau befindet sich auch die Leitzentrale für den Condor-Flugbetrieb. Für diese Funktionen gebe es entsprechend vorgehaltene Ausweichlösungen, sagte eine Condor-Sprecherin. Diese würden jetzt auch umgesetzt.

Nähere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht. Sie verwies auf eine Pressemitteilung, die im Laufe des Tages herausgegeben werde.

Hinter der Scheibe ist der Flugsimulator zu sehen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Flugverkehr nicht beeinträchtigt

Auf den Flugverkehr habe das Feuer keine Auswirkungen gehabt, sagte ein Sprecher des Airport-Betreibers Fraport. Auch im Terminal, das von Gateway Geradens etwas entfernt liegt, hätten keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dort sei lediglich eine "leichte Geruchsbelästigung" zu spüren gewesen.