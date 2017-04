Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Wiesbaden ist am Sonntagabend komplett ausgebrannt. Der Sachschaden ist hoch - und das Haus vorerst nicht bewohnbar. Auch in Fuldatal stand ein Dachstuhl in Flammen.

Als die Feuerwehr bei dem Wohnhaus im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim ankam, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Gleich über mehrere Notrufe waren die Feuerwehrleute alarmiert worden. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf die beiden Nachbargebäude übergriffen. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig ins Freie retten können, berichtete die Polizei am Montag. Eine Frau aus einem Nachbarhaus erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.

Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht. Der Dachstuhl sei komplett durchgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 150.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, wird noch untersucht.

Leichtverletzter bei Brand in Fuldatal

Feuerwehrleute an der Einsatzstelle in Kassel Bild © hessennews.tv

Auch in Fuldatal (Kassel) musste die Feuerwehr in der Nacht zum Montag zu einem Dachstuhlbrand ausrücken. Ein Hausbewohner wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Brandursache ist auch hier noch nicht geklärt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 100.000 Euro.