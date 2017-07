Ein hessischer Polizist in Uniform mit Dienstwaffe.

Bei Ehestreit in Darmstadt

Eine 78 Jahre alte Frau ist in Darmstadt knapp einem Tötungsversuch ihres Ehemanns entgangen. Der 80-jährige hatte mit einer Waffe auf sie gezielt und versucht abzudrücken.

Weitere Informationen Häusliche Gewalt in Hessen Die Polizeistatistik für 2016 registriert 7.744 Fälle von häuslicher Gewalt, rund 85 Prozent der Opfer waren Frauen. 6 Menschen wurden dabei getötet, davon 5 Frauen und ein Mann. In weiteren 20 Fällen blieb es bei Tötungsversuchen. Ende der weiteren Informationen

Der Tötungsversuch ereignete sich bereits am Dienstag im Darmstädter Stadtteil Bessungen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Demnach hatte ein 80-Jähriger in seinem Wohnhaus eine Schusswaffe auf seine zwei Jahre jüngere Ehefrau gerichtet. Weil er die Waffe aber offenbar nicht richtig bedienen konnte, sei kein Schuss gefallen.

Kein Widerstand bei der Festnahme

Die Frau konnte flüchten und sich bei Nachbarn in Sicherheit bringen. Von dort aus rief sie Hilfe. Der Ehemann ließ sich von den alarmierten Beamten widerstandslos im Haus festnehmen. Warum er seine Frau erschießen wollte, ist noch unklar.

Der 80-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Er wird sich laut Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tötung vor Gericht verantworten.

