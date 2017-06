Nach der Messerattacke auf eine Frau in ihrer Darmstädter Wohnung ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Er kam damit seiner Verhaftung zuvor - aber der Fall ist für die Ermittler noch nicht erledigt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 45-Jährigen, wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Gegen den einschlägig bekannten Mann wurde bereits Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Fahndungsdruck zu groß

Am Mittwochnachmittag stellte sich der mutmaßliche Täter, der am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch eine Bewohnerin mit einem Messer attackiert haben soll, und kam damit seiner Verhaftung wohl nur kurz zuvor. Eine umfangreiche Fahndung mit Phantombild habe zu entscheidenden Hinweisen aus der Bevölkerung geführt, berichteten die Beamten.

Letztlich wurde dem Verdächtigen der Fahndungsdruck offenbar zu groß. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 45-Jährigen wurde Beweismaterial sichergestellt. Auch einen weiteren Überfall auf ein Geschäft am Dienstagvormittag räumte der Mann ein.

Auf frischer Tat ertappt

Die Suche nach einem Mittäter dauert indes noch an. Gemeinsam sollen die beiden am Samstagabend in die Wohnung des Ehepaars eingestiegen sein. Als die heimkehrenden Bewohner die Einbrecher überraschten und an der Flucht hindern wollten, stach einer der Täter zu und verletzte die 66-jährige Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

