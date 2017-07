Rechnung statt Krankenkasse: Jahrelang soll ein Arzt aus Darmstadt von seinen Patienten Geld für Leistungen kassiert haben, die auch die Krankenkasse zahlt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Dem Facharzt für Innere Medizin wird gewerbsmäßiger Betrug in 3.174 Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Bei den Fällen soll den Patienten zwischen 2009 und 2012 ein Schaden von zusammengerechnet 126.960 Euro entstanden sein.

Der 59 Jahre alte Arzt hatte bei Magen- und Darmspiegelungen ungerechtfertigt abkassiert. Er stellte seinen Patienten die Behandlung mit dem Narkosemittel Propofol als sogenannte Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) in Rechnung. IGeL-Leistungen werden von den Patienten selbst getragen, wenn diese die entsprechende Behandlung wünschen.

40 Euro pro Eingriff

In diesem Fall wären die Kosten für das Medikament aber von den Kassen gezahlt worden - was der Arzt jedoch verschwieg. Stattdessen kassierte er für jede der Behandlungen nach dem Eingriff jeweils 40 Euro in bar oder per EC-Karte.

Die Ermittlungen waren schon 2011 in Gang gekommen, nachdem ein Arzt Hinweise auf die Abrechnungsmethoden seines Kollegen gegeben hatte. Nach einer Praxisdurchsuchung im Oktober 2012 wurde ein medizinischer Gutachter beauftragt, der die mehr als 3.000 Fälle untersuchte.