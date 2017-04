Klar, Demos zum Tag der Arbeit gehen nur am 1. Mai. Aber warum den traditionellen Ausflug zum Maianfang nicht mal auf den 30.4. vorverlegen? Wettertechnisch spricht dafür am langen Wochenende einiges.

Ihre Kundgebungen am 1. Mai kann die Gewerkschaft selbstverständlich nicht verlegen. Dabei wäre das die beste Lösung - was das Wetter betrifft. Denn in dem Punkt ist das verlängerte Wochenende in Hessen durchwachsen. Und ausgerechnet am Montag, wenn es neben Demonstranten traditionell auch Ausflügler ins Freie zieht, ist das Wetter am schlechtesten.

Der Freitag immerhin ist ein Lichtblick, was die Sonnenstunden angeht. Bei maximal 14 Grad bleibt es aber eher frisch. Im Norden sind neben Regen sogar Gewitter möglich. Und auch am Samstag wird es kaum wärmer. Immerhin scheint zeitweise die Sonne, und nur noch in Mittel- oder Nordhessen gibt es ein paar Schauer. "Der Sonntag wird dann klar das Highlight dieses Wochenendes", sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt.

Am Vormittag dürfte die Sonne in weiten Teilen Hessens vom blauen Himmel strahlen. Die Temperaturen steigen bis auf grillfreundliche 20 Grad an. Gegen Nachmittag schleichen sich dann allerdings von Westen her schon wieder die ersten Wolken an. Es trübt sich deutlich ein, bleibt aber trocken.

Natur freut sich über Regen

Mit diesen Wolken macht der Montag in ganz Hessen weiter. Der Maianfang sieht damit im Vergleich zum Sonntag eher bescheiden aus. Es ist ein Tief mit Zentrum über England, das bei uns schon am Morgen Regen fallen lässt und manchen Ausflüglern einen Strich durch die Rechnung macht. Auch die Besucher der Kundgebungen zum Tag der Arbeit sind gut beraten, sich einen Schirm einzustecken und sich nicht zu sommerlich zu kleiden. Denn die Temperaturen sinken, mehr als 10 bis 16 Grad sind nicht drin.

"Die Natur freut sich", gibt hr-Wetterexperte Behrendt zu bedenken. Bisher habe es in diesem Frühjahr zu wenig geregnet. "Es ist alles viel zu trocken." Von den Regenmengen abgesehen sei das Aprilwetter ziemlich durchschnittlich ausgefallen - auch bei den Temperaturen.

Lediglich die vergangenen Tage seien ungewöhnlich kühl gewesen. Nachts droht auch am Wochenende noch immer Frost. Dafür habe ja schon der bemerkenswert milde März früh einen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 28.4.2017, 19.58 Uhr