Der Eingang der psychiatrischen Klinik in Frankfurt-Höchst

Der Eingang der psychiatrischen Klinik in Frankfurt-Höchst Bild © picture-alliance/dpa

Mit Polizeiwaffe um sich geschossen - Täter dauerhaft in Psychiatrie

Ausraster in Frankfurter Klinik

Einen Polizisten, einen Pfleger und sich selbst hatte ein 33-Jähriger in der Psychiatrie in Frankfurt-Höchst durch Schüsse schwer verletzt. Nun wies ein Gericht den Mann dauerhaft in eine Klinik ein.

Im Juli 2016 hatte der Angeklagte in einer psychiatrischen Klinik in Frankfurt-Höchst einen Polizisten erst gewürgt und ihm dann die Dienstwaffe entrissen. Mit der Pistole schoss er wahllos um sich, bis das Magazin leer war. Dabei traf er einen Beamten, einen Pfleger und sich selbst. Alle drei Opfer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Strafrechtlich nicht verantwortlich

Das Frankfurter Landgericht entschied nun am Montag, dass der 33 Jahre alte Angeklagte dauerhaft in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wird. Strafrechtlich könne er nicht zur Verantwortung gezogen werden, hieß es in der Urteilsbegründung.

Der aus dem Raum Karlsruhe stammende Mann war im Sommer in Frankfurt von der Polizei aufgegriffen worden, als er ziellos umherirrte. Weil er auf dem Revier Selbstmordabsichten äußerte, wurde er zur Behandlung in die Klinik gebracht.

Richter: "Paradebeispiel für Gefährlichkeit"

Dort erwies er sich als so renitent, dass die Klinik schließlich die Polizei rief, die zunächst mit drei Beamten anrückte. Sie wurden sofort von dem Patienten angegriffen, dann kam es zu den Schüssen. Erst weitere Polizeikräfte konnten den Angreifer überwältigen.

"Dieser Prozess ist ein Paradebeispiel, welches Gefahrenpotenzial von psychisch Kranken ausgeht", sagte der Vorsitzende Richter. Deshalb könne die Unterbringung auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten sich für die Einweisung ausgesprochen.

Sendung: hr-iNFO, 03.04.2017, 18.00 Uhr