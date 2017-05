So oder so: Herkules, wie ein Bildhauer ihn vor 300 Jahren schuf (links) und wie er auf Facebook erschienen ist.

So oder so: Herkules, wie ein Bildhauer ihn vor 300 Jahren schuf (links) und wie er auf Facebook erschienen ist. Bild © GrimmHeimat NordHessen, picture-alliance/dpa

Pack die Badehose aus: Weil Facebook den Hintern der Herkules-Statue nicht veröffentlichen wollte, haben sich die nordhessischen Tourismus-Werber etwas einfallen lassen. Und es ist nicht der einzige Fall, der stutzig macht.

Die Region Nordhessen, pardon: "NordHessen", selbsternannte "GrimmHeimat", will Touristen anziehen und wirbt dafür auf allen Kanälen. Das schließt im Jahr 2017 natürlich auch soziale Medien ein, zum Beispiel Facebook. Dort lässt sich wunderbar die ganze Schönheit der Gegend zeigen.

Nur: Facebook will Nordhessen nicht zeigen. Also, nicht alles. Zumindest nicht das Wahrzeichen der Stadt Kassel. Das heißt, eigentlich schon. Aber nicht von hinten. Das Problem der "GrimmHeimat NordHessen" heißt: "HerkulesHintern". Denn die Herkules-Statue ist nackt. Und Nacktheit mag Facebook gar nicht. Auch nicht bei einem Weltkulturerbe, einer 300 Jahre alten Statue, die aus einer Höhe von 500 Metern auf die Stadt blickt.

Statt Touristen erst einmal die Statue angezogen

Das hat jetzt auch Ute Schulte erfahren. Die Leiterin Tourismus bei der GrimmHeimat wollte nämlich mit einer Bilderstrecke zur Schönheit Nordhessens für eine neue Gästekarte werben. Dabei war auch ein Bild der Herkules-Statue von hinten, mit dem Blick auf Kassel. Dieses Bild verstieß aber gegen die Facebook-Richtlinien. Zuerst hatte die HNA über die Posse berichtet.

"Wir hätten jetzt natürlich noch lange hin und her diskutieren können, und vermutlich hätten die Leute bei Facebook auch irgendwann ein Einsehen gehabt", sagte Schulte zu hessenschau.de. Stattdessen haben die Nordhessen nun statt Touristen erst einmal die Statue angezogen - also, auf dem Foto. Mit einer roten Badehose. Das war dann für Facebook ok, die Bilderstrecke steht jetzt online .

So erschien die Anzeige auf der Facebookseite der GrimmHeimat Nordhessen. Bild © Screenshot: hr

Nackte Frauenhintern scheinen ok zu sein

Merkwürdig an der Geschichte ist nur: Schon vor einigen Wochen haben die Tourismus-Werber mit einem Foto für ein Gartenfestival geworben. Darauf zu sehen ist die Statue einer nackten Frau - von hinten. Das wurde nicht beanstandet. "Den Algorithmus von Facebook würde ich auch gerne verstehen", sagt Schulte. Auch ein Bild der Frau-Holle-Statue auf dem Hohen Meißner haben die Werber schon auf Facebook gepostet, bestätigt Schulte. "Da gab es keine Beanstandungen. Aber gut, die hat zwar Kurven, aber immerhin auch Kleider an."

Screenshot der Werbung für ein Gartenfestival. Bild © Screenshot: hessenschau.de

Zumal es in anderen sozialen Medien - Instagram, Twitter, Youtube - noch nie Schwierigkeiten gab. Aber, so das Fazit nach einem kurzen Blick auf die dortigen Kanäle: Dort wurden auch noch keine nackten Hintern veröffentlicht. Auch keine HerkulesHintern.