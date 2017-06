Hessische Feuerwehren hatten in der vergangenen Nacht einiges zu tun. In Kassel hat eine Lagerhalle gebrannt. In Steinau an der Straße hat ein Brand in einer Landmaschinenhalle hohen Schaden verursacht.

Im Kasseler Stadtteil Bettenhausen kämpfte die Feuerwehr seit Mittwochabend gegen die Flammen an. Das Dach einer Lagerhalle musste in der Nacht zu Donnerstag mit einem Bagger eingerissen werden, damit der Brand komplett gelöscht werden konnte. Das liegt an der doppelten Dachkonstruktion des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte die Flammen dadurch nicht von außen bekämpfen, wie die Stadt Kassel mitteilte. Seit etwa 6 Uhr ist das Feuer gelöscht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Anwohner sollten Fenster und Türen schließen

Zunächst hatte nur eine Gartenhütte gebrannt. Das Feuer griff aber auf eine Lagerhalle und ein Gebäude der Hausverwaltung über. Ein benachbartes Wohnhaus war durch das Feuer zwischenzeitlich ebenfalls gefährdet. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen, ließen das Haus ebenso wie weitere Gebäude in der Nachbarschaft räumen. Das Haus einer Familie ist abgebrannt.

Dicker Rauch zog durch die anliegenden Straßen. Anwohner sollten ihre Fenster und Türen vorsorglich geschlossen halten. Spezialkräfte der Feuerwehr stellten bei Messungen jedoch keine Schadstoffe in der Luft fest.

Etwa 30 Menschen kamen für die Nacht in einer Gaststätte unter, sie sind inzwischen zurück in ihren Häusern. 16 Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht, manche von ihnen ambulant behandelt. Bei den Löscharbeiten ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Insgesamt waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Vier zerstörte Traktoren

Bereits gelöscht ist der Brand in einer Landmaschinenhalle in Steinau an der Straße (Main-Kinzig). Das Feuer hat vier Traktoren und einige Solaranlagen zerstört. Dadurch entstand nach Angaben der Feuerwehr ein Schaden von 115.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wahrscheinlich hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.

