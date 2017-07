Die Geburt eines kleinen Jungen in einem Lufthansa-Flieger gehörte für den Piloten zu den ergreifendsten Momenten seines Lebens, wie er am Freitag berichtete. Das Neugeborene hat auch schon einen Namen - von einem der Geburtshelfer.

Wenn der kleine Nikolai später einmal gefragt wird, wo er das Licht der Welt erblickt hat, wird er sagen: 11.800 Meter über dem Atlantik, rund 800 Kilometer vom europäischen Festland entfernt. Oder wenn es schnell gehen muss: An Bord eines Lufthansa-Fliegers.

So oder so: Mit der Geschichte seiner Geburt, über die die Lufthansa am Freitag Einzelheiten berichtete, wird der Junge später mal zum Star jeder Party.

Als bei seiner Mutter am Mittwoch an Bord des Lufthansa-Flugs LH543 von Bogota nach Frankfurt die Wehen einsetzten, befand sich der Airbus gerade mitten über dem Atlantik. Und weil sich der Nachwuchs der 38 Jahre alten Bulgarin wenig um Komfort und Privatsphäre seiner Mutter scherte, musste es schnell gehen. Also wurden die hinteren Reihen der Maschine kurzerhand geräumt und der Bereich mithilfe eines Abdecktuchs provisorisch zum Kreißsaal umgebaut.

Genug Ärzte für drei Geburten an Bord

Flugkapitän Kurt Mayer zeigte sich zwei Tage nach der Wolken-Geburt noch immer fassungslos. "So etwas habe ich in meinen 37 Berufsjahren noch nicht erlebt", sagte Mayer. "Nach der Landung bin ich sofort zu der Mutter und ihrem Baby, um es begrüßen zu dürfen. Neben der Geburt meines Sohnes war das der ergreifendste Moment in meinem Leben."

Dass die Geburt ohne Komplikationen verlief, war auch ein Stück weit dem Zufall zu verdanken. An Bord waren drei Ärzte, die gemeinsam mit dem für solche Notfälle geschulten Kabinenpersonal das Kind im wahrsten Sinne des Wortes schaukelten. Die frischgebackene Mutter war so dankbar, dass sie ihr Neugeborenes spontan nach einem der Ärzte benannte.

Kabinencrew hielt Passagiere auf dem Laufenden

"Als das Baby zur Welt kam, habe ich die anderen Passagiere mit einer Bordansage darüber informiert. Die Fluggäste applaudierten spontan und freuten sich mit uns, dass alles gut verlaufen ist", sagte Kabinenchefin Carolin van Osch. Da störte es auch nicht, dass der Kapitän im Anschluss einen unplanmäßigen Stopp in Manchester einlegte, wo Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Zu einem Briten macht das den kleinen Nikolai übrigens nicht. Die noch zu bestimmende Nationalität ist von verschiedenen Faktoren abhängig und wird nach der Geburt über exterritorialem Gebiet nach dem Recht des Landes, in dem die Maschine registriert ist, definiert. Bis dahin bleibt das Neugeborene einfach ein süßer Fratz, der ganz zufällig in 11.800 Metern Höhe zur Welt gekommen ist.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 28.07.2017, 18 Uhr