Die Stadtväter sprechen von einer "großen Chance", betroffene Tierfreunde und Kleingärtner von "Landraub". Der geplante Bau einer Fußballakademie der Frankfurter Eintracht erhitzt die Gemüter in Dreieich.

Der Geflügelzuchtverein Sprendlingen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Aber Jubiläumsfreude will nicht aufkommen. Im Gegenteil: Die Mitglieder seien "am Boden zerstört", schildert Vize-Vereinschef Johann Schillinger die allgemeine Gemütslage im Gespräch mit dem hr-fernsehen.

Nachdem die Stadt Dreieich (Offenbach) in ihrem größten Stadtteil an der Sprendlinger Lettkaut den Vereinen vor wenigen Tagen die Pachtverträge gekündigt hat, ist die heile Welt auf dem rund 35.000 Quadratmeter großen Areal aus den Fugen geraten. Tierfreunde und Kleingartenbesitzer sollen nämlich der Erweiterung des angrenzenden Hahn Air Sportparks weichen.

Rund 95 Parzellen sind betroffen

Dort kickt der ambitionierte Hessenligist SC Hessen Dreieich , der von Mäzen Hans Nolte vor einigen Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Der Unternehmer aus der Luftfahrtbranche hat Visionen, will den SC in die Regionalliga führen und zugleich die erst kürzlich beschlossene Kooperation mit dem Erstligisten Eintracht Frankfurt vorantreiben.

Allerdings bietet der Sportpark, der von Noltes gegründeter Dreieich Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH (DSBM) betrieben wird, bislang nicht den erforderlichen Platz für die Expansionspläne. Kleingärten und Volieren müssten in die Nachbarschaft umziehen. Denn wo jetzt noch auf rund 95 Parzellen Gemüse angepflanzt wird, Hähne krähen und Brieftauben in den Himmel fliegen, soll in Zukunft das runde Leder rollen. So der Plan.

Internationale Schule möchte expandieren

Dreieichs Bürgermeister Dieter Zimmer ist von dem Vorhaben einer deutsch-chinesischen Fußballakademie angetan, die die Eintracht in Rahmen der besiegelten Zusammenarbeit mit dem SC Hessen aufziehen möchte. "Ich sehe das als große zukunftsgerichtete Entwicklung und Chance für unsere Stadt", betont Zimmer. Darüber hinaus bestätigt der SPD-Politiker Gespräche über Pläne des Unternehmers Hans Strothoff, der seine Privatschule "Strothoff International School" in der mit 40.000 Einwohnern zweitgrößten Kommune im Landkreis Offenbach gerne erweitern möchte.

"Ein Schulstandort in unmittelbarer Nachbarschaft zu Sportpark und internationaler Fußballakademie hätte für unsere Stadt entsprechende Vorteile", sagt Zimmer. Obwohl die Stadtverordneten über das Projekt erst noch entscheiden müssen, hat der Magistrat mit der "vorsorglichen" Kündigung der Pachtverträge zum Jahresende bereits erste Fakten geschaffen. Denn die Flächen sind im städtischen Besitz, eine geräuschlose Umsiedlung von Kleingärtnern und Geflügelzüchtern war angestrebt.

"Ich verspüre nur noch Hass"

Doch die machen nicht mit. "Wir werden uns das nicht gefallen lassen", kündigt Kleingärtner-Vorsitzender Günter Neukirch für alle Vereine an. Er verspüre "nur noch Hass" seit der Kündigung. "Die Kommune denkt, dass sie mit uns machen kann, was sie will", echauffierte sich Neukirch. "Im März wurden unsere Gärten von Einbrechern heimgesucht. Jetzt kommen die anderen und wollen uns des Landes berauben. Wir sind hier heimisch!"

In einer Interessensgemeinschaft wollen die Vereine nun mobil machen gegen die Stadt. "Die können gerne einen Fußballplatz bauen, aber an einer anderen Stelle", gibt sich Neukirch kämpferisch. Auch in den Nachbarstädten werde man demonstrieren. "Man kommt ja nur über Langen und Neu-Isenburg rein", warnt der Pensionär außerdem vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Dreieich.

Wie es mit den Vereinen weitergeht, darüber werden die Stadtverordneten nach der Sommerpause entscheiden. Bürgermeister Zimmer hat den Kleingärtnern versichert, dass in den nächsten beiden Jahren erst einmal nichts passiere. Für das Projekt Fußballakademie - wenn es denn kommt - veranschlagt die Stadt nach eigenen Angaben einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.

Fußballer aus China sollen ausgebildet werden

Eintracht Frankfurt hält sich bedeckt und verweist in einer Stellungnahme auf die Sportstätten GmbH von Investor Nolte. Die Entwicklung des Geländes obliege ausschließlich der DSBM. Der Betreiber wiederum teilt mit, dass er sich erst zu gegebener Zeit äußern wolle.

Zumindest der parteilose Stadtrat Martin Burlon, der auch im Verwaltungsrat des SC Hessen Dreieich e.V. sitzt, gibt Einblicke in das Vorhaben. "Nach meinen Kenntnisstand sollen Fußballer aus China zur Ausbildung kommen. Aber nicht nur aus China." Es sei genau dieser internationale Aspekt, den man in Dreieich gerne fördern wolle. "Die Idee der Ansiedlung einer Sportakademie mit einer internationalen Schule in Verbindung mit der Nutzung des bereits bestehenden Sportparks wäre eine hervorragende Idee."

Wer die Fußballakademie wann errichtet, welche Rolle DSBM und Frankfurter Eintracht spielen - das ist den Kritikern schnuppe. Kleingärtner Neukirch sieht neben der Moral auch Recht und Tradition auf seiner Seite: "Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Die Pacht läuft hier schon seit 100 Jahren, Gärten gibt’s hier schon in der dritten Generation.".

