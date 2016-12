Explosion in Bruchköbel

In Bruchköbel haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Diebe entkamen, entgegen ersten Vermutungen aber ohne Beute.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Bruchköbel (Main-Kinzig) haben sich die Diebe offenbar mit leeren Händen davon gemacht. Die Offenbacher Polizei habe die verbliebenen Geldkassetten geprüft und gehe davon aus, dass sie vollständig seien, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.



Unbekannte hatten am frühen Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr den Geldautomaten einer Filiale der Postbank gesprengt. Nach den Tätern wird noch gefahndet. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die Diebe einen sechsstelligen Betrag erbeutet hatten. Die Kassetten seien aber offenbar sicher im Automaten verankert geblieben, sagte der Polizeisprecher.



Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter ein explosionsfähiges Gasgemisch in den Automaten geleitet und zur Detonation gebracht. Die Feuerwehr konnte den brennenden Automaten löschen. Am Gebäude entstand den Angaben zufolge ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt.