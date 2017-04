Mit einer Reanimation hat ein Polizist am Rande der Frankfurter Dippemess einem Säugling das Leben gerettet. Das Kind war nach einem Schreikrampf bewusstlos geworden.

Eine junge Mutter hatte sich am Ostersamstag am Rande der Frankfurter Dippemess am Ratsweg hilfesuchend an die Fußstreife gewandt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihr zwei Wochen alter Säugling war nach einem Schreikrampf bewusstlos geworden.

Mehrere Minuten Bangen

Einer der Beamten habe sofort damit begonnen, das Kind zu reanimieren. Nach einigen Minuten nahm der Junge die selbstständige Atmung wieder auf. Er konnte stabilisiert werden, bis der Rettungsdienst eintraf.

Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde der Säugling in eine Kinderklinik gebracht. Wie die Polizei in Erfahrung brachte, soll es dem Jungen inzwischen wieder besser gehen.

