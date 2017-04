Das "Dönerboot" am Frankfurter Mainufer (Archivbild).

Zwei Männer haben am Samstag das Dönerboot auf dem Main in Frankfurt losgebunden. Es trieb am Morgen herrenlos auf dem Wasser.

Normalerweise liegt der Betreiber des Frankfurter Dönerboots am Mainufer und verkauft türkische Gerichte und Getränke. Am Samstagmorgen trieb das Dönerboot allerdings herrenlos auf dem Wasser.

Zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren hatten gegen 7 Uhr unerlaubt die Steganlage des Frankfurter Yachtclubs betreten und das stillliegende Motorboot losgebunden, wie die Polizei berichtete.

Eine Bootsstreife der Wasserschutzpolizei Frankfurt und der Eigentümer brachten das Boot wieder zurück an die Steganlage.

Überwachungskamera zeichnete Täter auf

Die beiden Täter konnten rasch ermittelt werden. Am Boot befand sich eine Überwachungskamera, die aufzeichnete, wie die Männer das Boot losbanden. Wenige Minuten zuvor hatte eine Streife laut Polizei beobachtet, wie zwei Männer über das Eingangstor des Yachtclubs - einem Club auf dem Wasser - zurück zum Ufer klettern wollten. Dabei beschädigten sie das Tor.

Von den Männern wurden die Personalien festgestellt und sie konnten durch die Kameraaufzeichnungen zweifelsfrei als die Täter identifiziert werden. Die Polizei sprach von einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 800 Euro Euro.