Ein MItarbeiter der Spurensicherung bei der Arbeit vor dem Haus in Königsdorf Bild © picture-alliance/dpa

Zwei ältere Menschen, darunter eine Frau aus Eschborn, wurden vor zwei Wochen in Oberbayern getötet. Nun hat die Polizei eine Frau festgenommen - ihr Bruder, der mutmaßliche Haupttäter, ist noch auf der Flucht.

Knapp zwei Wochen nach einem Doppelmord im oberbayerischen Königsdorf bei Bad Tölz, bei dem auch eine Frau aus Eschborn getötet wurde, hat die Polizei die Tat offenbar weitgehend aufgeklärt. Es seien zwei Tatverdächtige ermittelt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mit.

Eine 49-Jährige, die im vergangenen Jahr als Pflegekraft im Haushalt der 76 Jahre alten Hausbesitzerin gearbeitet hatte, wurde inzwischen in Prenzlau festgenommen und sitzt wegen des Verdachts der Beihilfe in Untersuchungshaft. Ihr 43 Jahre alter Bruder hat sich offenbar abgesetzt. Er ist aufgrund von am Tatort gefundenen DNA-Spuren dringend verdächtig, die beiden Menschen getötet zu haben.

Die Polizei hat ihn mit einem internationalen Haftbefehl zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben . Ein weiterer Mann, der sich mit den Geschwistern zusammen an einer Tankstelle aufgehalten haben soll, wird ebenfalls gesucht. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, dass eine Frau festgenommen wurde.

Bluttat am Faschingswochenende

Am Samstagabend des Faschingswochenendes waren zwei Tote und eine schwer verletzte Frau in einem Haus in Königsdorf entdeckt worden, die Polizei ging ursprünglich von einem Raubmord aus. Ob sich diese Annahme bestätigt hat, ist noch unklar.

Bei den Getöteten handelt es sich um eine 76 Jahre alte Frau aus Eschborn sowie einen 81 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen; sie starben durch stumpfe Gewalt. Die Verletzte ist die ebenfalls 76 Jahre alte Besitzerin des Hauses. Auch sie wurde, wie die beiden anderen, schwer misshandelt, und ist nach Angaben eines Polizeisprechers auch zwei Wochen später noch nicht vernehmungsfähig.

Der Fall war auch Thema in der Fahndungssendung "XY-ungelöst", anschließend gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. Eine heiße Spur sei aber nicht darunter gewesen, berichtet der BR.

