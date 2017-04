Der Doppelmord in Bayern, dem auch eine Frau aus Eschborn (Main-Taunus) zum Opfer fiel, ist nach Polizeiangaben "weitestgehend aufgeklärt". Die 76-Jährige und ein 81-Jähriger waren in einem Haus in Königsdorf getötet worden.

In dem Haus geschah das Gewaltverbrechen. Bild © picture-alliance/dpa

Nach knapp sechs Wochen sei der Fall "weitestgehend aufgeklärt", teilte die Polizei am Montag mit. Nähere Informationen wollen die Ermittler am Nachmittag bekannt geben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde ein vierter dringend Tatverdächtiger gefasst.

Pflegerin und deren Familie tatverdächtig

Zu dem Gewaltverbrechen an der 79 Jahre alten Frau aus Eschborn und einem 81-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen war es Ende Februar in einem Wohnaus in der bayerischen Gemeinde Königsdorf gekommen. Beide Opfer waren Bekannte der überlebenden 76 Jahre alten Hausbesitzerin. Die Ermittler gehen von zweifachem Raubmord und von Mordversuch aus.

Drei Tatverdächtige sitzen schon länger in Untersuchungshaft. Neben einem 32-Jährigen wurde auch eine Pflegerin festgenommen, die in dem Haus der Überlebenden zeitweise beschäftigt war. Auch der 23-jährige Sohn der Verdächtigen ist in Haft. Bei dem nun Festgenommenen soll es sich um den sechs Jahre jüngeren Bruder der 49-jährigen Pflegerin handeln. Sohn und Bruder sollen nach Überzeugung der Polizei unmittelbar an der Tat beteiligt gewesen sein. Über die mutmaßliche Beteiligung der Pflegerin teilten die Ermittler bislang nichts mit. Sie dürfte zumindest als Informantin der Haupttäter gelten.

Seniorin noch immer nicht vernehmungsfähig

Die Täter hatten die Hausbesitzerin schwer verletzt zurückgelassen. Sie wurde erst drei Tage später von der Polizei gefunden. Die Rentnerin liege nach wie vor im Krankenhaus und sei noch immer nicht vernehmungsfähig, so die Polizei.