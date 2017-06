Rettungskräfte am Tatort in der Wiesbadener Innenstadt.

Rettungskräfte am Tatort in der Wiesbadener Innenstadt. Bild © picture-alliance/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff in der Wiesbadener Innenstadt hat die Polizei auch den dritten Tatverdächtigen festgenommen. Er war am Montagmorgen auf einer Polizeiwache erschienen und stellte sich den Beamten.

Nach der tödlichen Messerattacke in Wiesbaden mit einem Toten und zwei Verletzten hat die Polizei mittlerweile alle drei Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Andreas Winckelmann am Montag in Wiesbaden. Bereits am Sonntag seien zwei Männer im Alter von 22 und 23 festgenommen worden. Am Montagmorgen sei der dritte Tätverdächtige, ein ebenfalls 22-Jähriger, auf einer Polizeiwache erschienen und habe sich gestellt.

Die drei Männer stammten aus Wiesbaden und Umgebung. Hinweise auf ein ethnisches Motiv für die Tat gebe es derzeit nicht, sagte der Oberstaatsanwalt. Wer in welcher Form an dem tödlichen Messerangriff beteiligt war, müsse weiter ermittelt werden. Ob gegen die drei Haftbefehl erlassen wird, werde noch am Montag entschieden.

Tödliche Messerattacke in der Nacht zum Sonntag

Die drei Männer waren in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt mit einer Gruppe von sechs Männern in Streit geraten, bei dem mindestens einer der drei mit einem Messer auf seine Kontrahenten einstach. Nach der Tat waren die drei vom Tatort geflohen.

Als die alarmierte Polizei eintraf, war ein 19-Jähriger bereits an seinen Stichverletzungen gestorben. Zwei weitere junge Männer, 18 und 19 Jahre alt, wurden ebenfalls mit einem Messer verletzt, einer von ihnen schwer. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Sie waren am Sonntag außer Lebensgefahr.

Hintergründe des Streits noch unklar

Der Tote sowie die zwei verletzten Männer gehörten laut Polizei zu der sechsköpfigen Gruppe. Die Hintergründe des Streits sind auch am Montag noch unklar. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort in der Nähe eines Kaufhauses am Sonntag bis in die frühen Morgenstunden. Die Vernehmung der drei Verdächtigen solle neue Hinweise auf den Tathergang liefern, sagte der Oberstaatsanwalt.