Drei verletzte Lastwagenfahrer und ein Schaden von etwa 100.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A7 bei Bad Hersfeld. Die Autobahn in Richtung Würzburg war stundenlang gesperrt.

Drei Lastwagen sind am Dienstagabend auf der Autobahn 7 an einem Stauende aufeinander gefahren. Der 42 Jahre alte Fahrer eines Sattelschleppers wurde schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Die beiden anderen Fahrer wurden auch verletzt und kamen ebenfalls in eine Klinik gebracht. Sie sind 43 und 39 Jahre alt.

Der Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West in südlicher Fahrtrichtung. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Würzburg für mehrere Stunden voll gesperrt. Nach Polizeiangaben hatte sich ein zwei Kilometer langer Stau gebildet.

War Unaufmerksamkeit die Unfallursache?

Was zu dem Unfall führte, war auch am Mittwochmorgen unklar. An der Unfallstelle wird derzeit gebaut, weshalb nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird untersucht, ob Unaufmerksamkeit der Grund für den Aufprall war.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 100.000 Euro. Weil verschiedene Stoffe aus den beschädigten Fahrzeugen in einen angrenzenden Flutgraben liefen, musste die Feuerwehr eine Ölsperre errichten.

Sendung: hr-iNFO, 05.07.2017, 8.00 Uhr